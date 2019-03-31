Trabzon'un Maçka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Koray...

Trabzon'un Maçka ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Koray Koçhan kazandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Koray Koçhan kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Koray Koçhan 9 bin 658, CHP adayı Musa Turan 6 bin 284, BBP adayı Taner Gür 163 oy aldı.



Koçhan'ın öz geçmişi



Koray Koçhan, 1979 yılında Trabzon'da doğdu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Koçhan, 2017 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. 2004-2008 yılları arasında AK Parti Maçka İlçe Başkan Yardımcılığının ardından 2008-2011 yıllarında yapılan olağan kongrelerde iki dönem AK Parti Maçka İlçe Başkanı seçildi. 2013 yılına kadar görevine devam eden Koçhan, 2014 yerel seçimlerinde Maçka Belediye Başkanı oldu. Koçhan, evli ve üç çocuk babasıdır.

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