Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Maçka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Koray...

Trabzon'un Maçka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Koray...

2 saat önce

Trabzon'un Maçka ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Koray Koçhan kazandı.

Trabzon'un Maçka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Koray..., System.String[]
Trabzon'un Maçka ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Koray Koçhan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Koray Koçhan 9 bin 658, CHP adayı Musa Turan 6 bin 284, BBP adayı Taner Gür 163 oy aldı.

Koçhan'ın öz geçmişi

Koray Koçhan, 1979 yılında Trabzon'da doğdu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Koçhan, 2017 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. 2004-2008 yılları arasında AK Parti Maçka İlçe Başkan Yardımcılığının ardından 2008-2011 yıllarında yapılan olağan kongrelerde iki dönem AK Parti Maçka İlçe Başkanı seçildi. 2013 yılına kadar görevine devam eden Koçhan, 2014 yerel seçimlerinde Maçka Belediye Başkanı oldu. Koçhan, evli ve üç çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Koray Koçhan, AK Parti, Maçka, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:47:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Maçka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Koray...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]