Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
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Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

04.09.2022 20:09
Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Trabzon'un Maçka ilçesinde manzaranın fotoğrafını çekmek için sürücüsünün durdurup aşağı inmesinin ardından cip uçuruma yuvarlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde manzaranın fotoğrafını çekmek için sürücüsünün durdurup aşağı inmesinin ardından cip uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Trabzon- Gümüşhane karayolu Zigana Dağı, Bekçiler mevkisinde meydana geldi. 61 AEZ 819 plakalı cipin kimliği belirsiz sürücüsü manzarayı görüntülemek istedi. İddiaya göre araçtan inen sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Cip içerisinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile birlikte taşlık uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - TRABZON

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Gümüşhane, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
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