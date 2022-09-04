İhbar üzerine olay yerine AFAD , itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri kadını bulunduğu araçtan çıkarttı.

Alınan bilgiye göre, Katarlı Yusuf Mohammed AA Alnoaimi (68), ilçeye bağlı Hamsiköy Mahallesi Trabzon- Gümüşhane Karayolu mevkisinde 61 AEZ 819 plakalı cipi yol kenarına park ederek aracından indiği sırada, nedeni belirlenemeyen bir şekilde hareket eden cip, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Trabzon, Maçka, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipteki Katarlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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