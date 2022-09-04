Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipteki Katarlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipteki Katarlı kadın hayatını kaybetti

04.09.2022 20:22
Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipteki Katarlı kadın hayatını kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen kazada, uçuruma yuvarlanan cipteki Katarlı kadın hayatını kaybetti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen kazada, uçuruma yuvarlanan cipteki Katarlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Katarlı Yusuf Mohammed AA Alnoaimi (68), ilçeye bağlı Hamsiköy Mahallesi Trabzon- Gümüşhane Karayolu mevkisinde 61 AEZ 819 plakalı cipi yol kenarına park ederek aracından indiği sırada, nedeni belirlenemeyen bir şekilde hareket eden cip, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Sürücünün eşi Haıfa Saqer As Alnoaimi (68) cipin içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri kadını bulunduğu araçtan çıkarttı.

Sağlık ekipleri, Alnoaimi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alnoaimi'nin cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YORUMLAR
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Ağaçtan düşüp ayağı kırılan kadına AFAD kurtardı Ağaçtan düşüp ayağı kırılan kadına AFAD kurtardı Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Kaynak: AA

Gümüşhane, Trabzon, Maçka, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipteki Katarlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipteki Katarlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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