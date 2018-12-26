Trabzon'un Maçka İlçesinde Minibüsün Dereye Devrildiği, Çok Sayıda Yaralı Olduğu Bildirildi.
56 dakika önce
Trabzon'un Maçka ilçesinde minibüsün dereye devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Trabzon
'un Maçka
ilçesinde minibüsün dereye devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:53 Kaynak: AA
Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın Gol Attığı Maçları Kaybetmedi
Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı
Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor
Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı