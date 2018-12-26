Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Maçka İlçesinde Minibüsün Dereye Devrildiği, Çok Sayıda Yaralı Olduğu Bildirildi.

Trabzon'un Maçka İlçesinde Minibüsün Dereye Devrildiği, Çok Sayıda Yaralı Olduğu Bildirildi.

56 dakika önce

Trabzon'un Maçka ilçesinde minibüsün dereye devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Trabzon'un Maçka İlçesinde Minibüsün Dereye Devrildiği, Çok Sayıda Yaralı Olduğu Bildirildi., System.String[]
Trabzon'un Maçka ilçesinde minibüsün dereye devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:53 Kaynak: AA

Maçka, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın Gol Attığı Maçları Kaybetmedi Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı

Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 14:49:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Maçka İlçesinde Minibüsün Dereye Devrildiği, Çok Sayıda Yaralı Olduğu Bildirildi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]