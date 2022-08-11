İşte Eren Bülbül'ün terör örgütü PKK'nın saldırısından saatler önce çekilen son fotoğrafı! Annesi görünce hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika
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İşte Eren Bülbül'ün terör örgütü PKK'nın saldırısından saatler önce çekilen son fotoğrafı! Annesi görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

11.08.2022 09:40

Eren Bülbül, 5 yıl önce bugün Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olmuştu. Türkiye'nin yüreğine oturan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmeden önceki en son fotoğrafına ulaşıldı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü. Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı.

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

YENİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi.

Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı

Ulaşılan fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü. Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı.

Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı

"KOKUN GELECEK Mİ BANA?"

Şehit oğlunun kabri başından ayrılmayan ve oğlunun son fotoğrafını öpen Ayşe Bülbül, "Annen kurban olsun sana. Yayladaki okul çantanda kıyafetini buldum. Okul çantanın dibi yırtık, sürgüleri kopmuş oğlum. Güzel evladımı böyle toprağa verdim. Annen, gülen yüzüne kurban olsun. Eren, 'Anne beni bırakma' diyordun. Hakkını helal et oğlum. Kokun gelecek mi bana? Eren'im ne zaman kavuşacağız?" diyerek gözyaşı döktü.

Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı
Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı
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Kaynak: DHA

Eren Bülbül, PKK, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte Eren Bülbül'ün terör örgütü PKK'nın saldırısından saatler önce çekilen son fotoğrafı! Annesi görünce hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte Eren Bülbül'ün terör örgütü PKK'nın saldırısından saatler önce çekilen son fotoğrafı! Annesi görünce hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika
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