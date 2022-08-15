Zigana Dağı'ndan inişe geçen tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zigana Dağı'ndan inişe geçen tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı

15.08.2022 19:42
Zigana Dağı'ndan inişe geçen tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde Zigana Dağı'ndan inişe geçen bir tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Zigana Dağı'ndan inişe geçen bir tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı. Alev alan lastikleri fark eden tır sürücüsü tırı dorseden ayırarak yangının büyümesini önledi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 K 11266 plakalı bir tırın Zigana Dağı'ndan inişi sırasında fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri Maçka ilçesi Mataracı mevkiinde bir anda alev aldı. Alevleri fark eden tır sürücüsü tırı dorseden ayırdı. Yoldan geçen araç sürücüleri yanan lastikleri kendi imkanları ile söndürmeye çalışırken, olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. Yangını itfaiye ekipleri dorsenin tamamını sarmadan söndürürken, yolda bu sırada trafik güçlükle ilerledi. - TRABZON

YORUMLAR
500
Ailesi tarafından terk edilen adam 12 katlı kuleye çıktı, ekipler ikna etti Ailesi tarafından terk edilen adam 12 katlı kuleye çıktı, ekipler ikna etti Trabzonspor kafilesi Danimarka'da Trabzonspor kafilesi Danimarka'da
Kaynak: İHA

Toros Dağları, İtfaiye, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zigana Dağı'ndan inişe geçen tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:42:51. #1.13#
SON DAKİKA: Zigana Dağı'ndan inişe geçen tırın fren balatalarının ısınması sonucu arka lastikleri alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement