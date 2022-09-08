Trabzon'da mevsimlik işçinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Trabzon'da mevsimlik işçinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

08.09.2022 19:48
Trabzon'da mevsimlik işçinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Trabzon'un Of ilçesinde mevsimlik işçinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon'un Of ilçesinde mevsimlik işçinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mevsimlik tarım işçisi olan eniştesi Saddam Duman'ı tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Murat Karamercan ve avukatı ile maktulün ailesi hazır bulundu. Ev hapsi ile yargılanan maktulün eşi Saliha Duman ise duruşmaya, Adilcevaz Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Bursa Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen maktulün kardeşi Ercan Duman, sanıklardan Saliha Duman'ın ölen abisinin eşi olduğunu ancak olaydan 6 ay önce ayrıldıklarını söyledi.

Olay günü abisinin evden dışarı çıktığını, bir süre sonra silah sesi duyması üzerine kendisinin de dışarı çıktığında ağabeyini yaralı halde yerde yatarken gördüğünü anlatan Duman, silahla vurulan ağabeyini araçla hastaneye götürdüğünü kaydetti.

Olaydan önce abisi ile karşı tarafın sosyal medya üzerinden birbirlerini tehdit ettiklerini duyduğunu belirten Duman, yengesi Saliha Duman'ın kendisine, ağabeyinin, bir akrabasıyla ilişkisi olduğunu söylediğini öne sürerek, "Ben buna inanmadım. Bununla ilgili ses kaydı da duymadım." ifadelerini kullandı.

Ev hapsi cezası bulunan sanık Saliha Duman da Adilcevaz Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmasında, eşinin bir akrabasıyla ilişkisi olduğunu ve bu yüzden kendisiyle tartıştıklarını söyledi.

Tartışma sırasında eşinin boğazını sıktığını, bunun üzerine karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Duman, eğer karakola gitmemiş olsaydı eşinin kendisini öldüreceğini iddia etti.

Tutuklu sanık Murat Karamercan ise eniştesi olan maktul Saddam Duman'ın sürekli sosyal medyadan kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek, "8 yıldır Saddam'ın bizi tehdit ettiğini Ercan gördü. Hatta babam öldükten 2 gün sonra internetten oyun daveti gönderdiler. Alay eder gibi davrandılar." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, olaydan 6 ay önce psikolojik tedavi görmeye başladığını ileri süren Saliha Duman'ın sağlık durumu hakkında rapor alınmasına, sanık Saliha Duman'ın öldürülen babasının dosyasının da dava kapsamında incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Bitlis'te yaşayan Mehmet Salih Karamercan, Aralık 2020'de damadı Saddam Duman'ın kardeşi Fettah Duman ile aralarında çıkan tartışma sonrası öldürülmüştü.

Olaydan bir süre sonra mevsimlik işçi olarak Trabzon'un Of ilçesine gelen Saddam Duman, 12 Ağustos 2021'de kayınbiraderi Murat Karamercan tarafından sokakta tabancayla vurarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Karamercan hakimlikçe tutuklanmış, kendisine yardım ettiği öne sürülen kardeşi Saliha Duman ise konut terk etmeme şartıyla salıverilmişti.

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Kaynak: AA

Adilcevaz, Trabzon, Güncel, Son Dakika

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