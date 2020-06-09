Trabzon'un Ortahisar, Araklı ve Beşikdüzü ilçelerinde TOKİ'ye ait iş yerleri açık arttırma ile... - Son Dakika

TRABZON (İHA) – Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan onlarca işyeri açık arttırma ile satışa çıkıyor. İşyerlerinin fiyatları ise 20 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişiyor.



Binlerce vatandaşı ev ve işyeri sahibi yapan TOKİ tarafından yaptırılan işyerleri açık arttırma ile satışa çıkıyor. Trabzon'un Araklı, Beşikdüzü ve Ortahisar ilçelerinde bulunan 62 işyeri için 18 Haziran saat 11.00'de açık arttırma düzenlenecek. Müzayede Küçükçekmece'de bulanan TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek. Ayrıca müzayedeye internet üzerinden canlı olarak katılma imkanı da bulunuyor.



İşyerlerinin satış fiyatları ise 20 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişiyor. Her metrekareye uygun işyeri bulmak ise mümkün. Açık arttırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor. - TRABZON