Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerce, konvoy içerisinde drift attığı tespit edilen bir araca 13 bin 618 lira, aynı konvoyda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 14 araca da 15 bin 181 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Trabzon, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 15 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika

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