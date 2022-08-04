Operasyonda bin paket gümrük kaçağı sigara ile bir litrelik şişelerde içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında ilçe merkezinde E.Y. ve H.Ş'nin bulunduğu araç durdurularak arama gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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