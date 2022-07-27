Trabzon'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da fuhuş operasyonu

27.07.2022 18:33
Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada fuhuş yaptıkları belirlenen 13 kadın ve onlara yer temin ettikleri tespit edilen 5 şahıs yakalandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada fuhuş yaptıkları belirlenen 13 kadın ve onlara yer temin ettikleri tespit edilen 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığı tespit edildi. Gece saatlerinde otele baskın yapan polis ekiplerince fuhuş yaptıkları belirlenen O.A., M.D., A.A., N.S., M.K., V.B., Z.K., L.Z., N.N., D.K., M.L., A.B. ve A.A. isimli kadınlar ile yer temin eden M.K., E.A., C.Y., N.Ş. ve M.B. isimli şahıslar yakalandı. Yabancı uyruklu 10 kadın gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, fuhşa aracılık amacıyla taşımacılık yapanlar ile yer temin edenler hakkında Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama suçundan tahkikat başlatıldı. - TRABZON

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:16 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meral Akşener hakkında konuştu: Adaylığına sıcak bakmıyorum
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 18:33:53. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement