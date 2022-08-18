Sahte kaymakam bu kez yakayı ele verdi - Son Dakika
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Sahte kaymakam bu kez yakayı ele verdi

18.08.2022 16:21
Sahte kaymakam bu kez yakayı ele verdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekiplerine kaymakam kimliğini göstererek kendisini Ayasofya Mahallesi'ne götürmelerini isteyen şahsın yapılan incelemede kaymakam olmadığı ve kimliğinin sahte olduğu belirlendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekiplerine kaymakam kimliğini göstererek kendisini Ayasofya Mahallesi'ne götürmelerini isteyen şahsın yapılan incelemede kaymakam olmadığı ve kimliğinin sahte olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki U.K. polis ekiplerine sahte kaymakam kimliğini göstererek kendisini Ayasofya Mahallesi'ne götürmelerini istedi. Kaymakam kimliğini gören ekipler, U.K.'yı polis otosuyla istediği yere götürdü. Şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen polisler, durumu merkezlerine bildirdi. Bölgeye gelen Asayiş Şubeye bağlı Güven Timleri, yaptıkları araştırmada Aydın nüfusuna kayıtlı U.K.'nın sahte kaymakam kimliğiyle farklı illerde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma suçlarının olduğunu tespit etti. Ekipler, sahte kaymakam U.K.'yı gözaltına aldı. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte kaymakam bu kez yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte kaymakam bu kez yakayı ele verdi - Son Dakika
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