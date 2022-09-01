Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bu kişinin göğsünden silahla vurulduğu, cesedin 3 gün önce kaybolan 47 yaşındaki E.S'ye ait olduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Yalıncak Mahallesi'nde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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