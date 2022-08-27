Trabzon'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Trabzon'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

27.08.2022 03:30
Trabzon'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen, evinde ölü bulundu.

Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Alpaslan A'nın dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Alpaslan A'nın cesediyle karşılaştı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Alpaslan A'nın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
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