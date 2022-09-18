Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda N.Y'ye ait iş yerine kimliği belirsiz kişilerce ateş edilerek 4 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

Kaynak: AA

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da iş yerine silahlı saldırı düzenlediği iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

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