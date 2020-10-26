Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 25 kişiye iş istihdamı sağlanacak - Son Dakika

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 25 kişiye iş istihdamı sağlanacak

26.10.2020 16:33
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 25 kişiye iş istihdamı sağlanacak, System.String[]

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Trabzon'un Şalpazarı Belediyesi arasında imzalanan protokolle hazırlanacak proje kapsamında 25 kişiye istihdam sağlanacak.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Trabzon'un Şalpazarı Belediyesi arasında imzalanan protokolle hazırlanacak proje kapsamında 25 kişiye istihdam sağlanacak.

DOKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ilçede kurulacak üretim tesisinde yerli tedarik ve yerli üretim ile bayrak, flama, şapka, maske, ISG tulumu ve koruyucu tulum üretileceği belirtildi.

Proje kapsamında 20'si kadın ve 2'si engelli olmak üzere toplam 25 kişiye iş imkanı sağlanacağı ifade edilen açıklamada, kurulacak tesisin Şalpazarı'nda kadın istihdamı için çok büyük bir imkan olacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, ilçede genel olarak iş imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Özellikle kadın istihdamı konusunda çok fazla bir imkan bulunmuyor. DOKA ile birlikte kadın istihdamına önemli destekler vererek, kadın istihdamının sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da gelişme göstermesinin adımlarını atmış ve atmaya devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise projenin hem istihdam hem bölge ekonomisi için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bu projenin hem kadın istihdamına hem de dünyayı saran pandemi sürecinde üreteceği maske, ISG tulumu ve koruyucu tulumlar ile sadece bölge ekonomimize değil ülke ekonomimize de önemli katkılar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan proje ile kurulacak tesiste ilk etapta haftalık bazda biner adet tulum çeşitleri, 10 bin maske ve 2 bin 500 şapkanın üretilmesinin planlandığı belirtildi.

Doğu Karadeniz, Şalpazarı, İstihdam, Trabzon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 25 kişiye iş istihdamı sağlanacak - Son Dakika

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