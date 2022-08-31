Alınan bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ilçenin Çarşı mahallesinde meydana gelen fındık hırsızlığı olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada ilçede farklı kameralara ait 53 saatlik güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İncelemesi sonucunda M.D., E.M. ve S.C. isimli şüpheli şahısların çaldıkları 600 kg'lık fındıkları önce ormanlık bir alanda sakladıkları sonrasında bir fındık tüccarına sattıkları tespit edildi. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Sürmene, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fındık fareleri 53 saatlik kamera incelemesi sonrasında yakayı ele verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.