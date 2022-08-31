Fındık hırsızları 53 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fındık hırsızları 53 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı

31.08.2022 18:10
Fındık hırsızları 53 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 600 kilogram fındık çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 600 kilogram fındık çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nden 600 kilogram fındık çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki kameralara ait 53 saatlik kaydı inceleyen ekipler, olayı M.D, E.M. ve S.C'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları fındığı bir süre ormanlık alanda sakladıktan sonra tüccara sattıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Fındık fareleri 53 saatlik kamera incelemesi sonrasında yakayı ele verdi Fındık fareleri 53 saatlik kamera incelemesi sonrasında yakayı ele verdi Trabzonspor, Umut Bozok'u kente getirdi Trabzonspor, Umut Bozok'u kente getirdi
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Sürmene, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fındık hırsızları 53 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
17:19 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi!
17:19 Trabzonspor, Cornelius'un yerini geçen sezonun gol kralıyla doldurdu!
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:41 İstanbul'da taksi bulamayan oyuncu Aydemir Akbaş isyan etti!
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 18:10:39. #1.11#
SON DAKİKA: Fındık hırsızları 53 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement