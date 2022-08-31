Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki kameralara ait 53 saatlik kaydı inceleyen ekipler, olayı M.D, E.M. ve S.C'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları fındığı bir süre ormanlık alanda sakladıktan sonra tüccara sattıkları belirlendi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Sürmene, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fındık hırsızları 53 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı - Son Dakika

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