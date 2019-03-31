Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Sürmene İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Trabzon'un Sürmene İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Trabzon'un Sürmene ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Rahmi Üstün kazandı.

Trabzon'un Sürmene İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Trabzon'un Sürmene ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Rahmi Üstün kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rahmi Üstün 7 bin 441, BBP adayı Orhan Kahveci 3 bin 106, CHP adayı Kemal Küçükali 2 bin 27 oy aldı.

-Üstün'ün özgeçmişi-

Rahmi Üstün, Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. İl, orta ve lise öğrenimini ilçede tamamlayan Üstün, Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünden mezun oldu. İş hayatına aile şirketinde yönetici olarak başlayan Üstün, çeşitli dernek ve kulüplerde de yöneticilik yaptı. 1992 yılından itibaren siyasette de çeşitli görevlerde bulunan Üstün, 2014 yılında Sürmene Belediye Başkanı seçildi. Üstün, evli ve beş çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Rahmi Üstün, AK Parti, Trabzon, Sürmene, Güncel
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