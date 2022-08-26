Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

26.08.2022 10:52
Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, durakta beklerken eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, durakta beklerken eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

İlçe merkezindeki otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki M.İ, sol elinde acı hissetti. Elinin kanadığını gören çocuk, Sürmene Devlet Hastanesine müracaat etti.

Hastanedeki tetkikler sonrası çekilen röntgen filminde M.İ'nin elinde mermi çekirdeği olduğu belirlendi.

Ameliyatla mermi çekirdeği elinden çıkarılan M.İ, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Sürmene, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzon'da eline yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı - Son Dakika
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