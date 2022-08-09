Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

09.08.2022 12:45
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yürütülen çalışma kapsamında Sürmene ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde Z.Z.E'nin (47) tarım arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi.

Şüphelinin ikameti ve arazisinde yapılan aramalarda 4 kilo 260 gram kubar esrar ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Sürmene, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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