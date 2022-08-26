Trabzon'da otomobille drifte 9 bin lira ceza - Son Dakika
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Trabzon'da otomobille drifte 9 bin lira ceza

26.08.2022 12:14
Trabzon'da otomobille drifte 9 bin lira ceza

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, otomobili ile drift yapan sürücüye, 9 bin 125 TL cezası kesilirken, ehliyetine de el koyuldu.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, otomobili ile drift yapan sürücüye, 9 bin 125 TL cezası kesilirken, ehliyetine de el koyuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sürmene'deki caddede otomobili ile drift yapan sürücüyü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit etti. Ekipler, yakalanan sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak' ve 'drift atmak' suçlarından 9 bin 125 TL ceza kesti, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Sürmene, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da otomobille drifte 9 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da otomobille drifte 9 bin lira ceza - Son Dakika
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