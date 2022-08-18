Trabzon'da içerde eşyaları çıkartılmadan evleri yıkılan hane sahipleri yıkım ekiplerine tepki gösterdi

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Orta Mahalle'de Sürmene Belediyesi tarafından yıkılan ahşap ev sakinleri evde eşyaları olduğu halde yıkımın yapıldığını ve mağdur olduklarını iddia ettiler. Ruhsatsız, yola taşma ve amcalarının ortak alanda ev yapma şikayeti gerekçesiyle evin yıkıldığını ifade eden Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ise bir ay öncesinden hane sahiplerine evi boşaltmaları gerektiğini ilettiklerini söyledi.

"Görme engelli ağabeyimi dışarı çıkartıp yıktılar"

Başlarından geçen olayı anlatan yıkılan hane sahiplerinden Kadri Ergül, "2015 yılında evimiz yandı. Kiraya çıktık. Ağabeyim görme engelli olduğu için Valilik tarafından Akçaabat ilçesinde kendisine TOKİ dairesi verildi. Tabi o ev ağabeyime verilen bir ev. Orada rahat edemiyorsun. Yol uzak. Sonuçta köyde çalışıyoruz. Pandemi döneminde buraya ev yapmaya karar verdik. Amca, hala herkesten onay aldık ve ev yaptık. Belli bir süre sonra amcam davacı oldu. Bakanımız Süleyman Soylu evimiz yandığı zaman belediye başkanına evimizi yeniden yapmamız için yardım edilmesini söyledi. Belediye başkanı söz verdi. 'Bu ev yıkılmayacak' dedi. Ben böyle bir ev yıkımı görmedim. Evin eşyası içinde. İki tane beyaz eşyayı dışarı çıkarıp tutanak tutmuşlar. Yıkıyorsan tamamını yık. Evimize gelen bir tebliğ kağıdı yok. Bu ev yeri dede arazisi herkesin hissesinin olduğu bir yer. Sonuçta biz bu evi yaparken herkese sorduk. Herkesin olurunu aldık. Çocuk oyuncağı bir iş değil yani. Kağıt üzerinde yapmıyorsun bu işi ama sonuçta karşındaki insan halan, amcan. Söz veriyor sana ondan sonra keyfine göre hareket ediyor. Amcam şikayetçi oldu. Zabıta geldi. Ahşap, demonte ev olduğunu söylediler. Yapımı aşamasında cezasının dahi olmadığını söylediler. Sadece bir tutanak yazıp gittiler. Ondan sonra amcam iki ay sonra şikayetçi olmaya başladı. Evi Sürmene Belediyesi'nin kepçesi yıktı. Tebligat elimize ulaşmadı. Sadece yıkım kararı geldi ama mahkeme sürecini bekleyeceklerdi. Engelli ağabeyimi dışarı çıkartıp; çamaşır makinesi, dondurucu, termosifonu çıkartarak evi yıkmışlar" dedi.

"Hakkımızı arayacağız"

Ev yapılan yerin tapusunun olduğunu fakat yerin pay edilmediğini söyleyen Kadri Ergül, "Burası 7 kardeşe ait tapulu bir yer. Resmi olarak yerler bölünmedi ama bizim de burada bir hakkımız olduğu için burada bir ev yaptık. Kardeşlerden izin alınarak yapılan bir evdi. Ama neticesi böyle oldu. Önceden bize bu evin demonte olduğunu evi sökmemizi söyleyebilirlerdi. Bir çok malzememiz enkazın altında kaldı. Saçma sapan bir yıkım. Hakkımızı arayacağız. Avukatla görüştüm. Bir evin tamamen boşaltılmadan yıkılamayacağını söyledi bize avukat. Dalga geçer gibi yıkmaları benim zoruma gidiyor" diye konuştu.

"Ne yapacağımızı bilmiyorum"

Yıkımın yapıldığı sırada bahçede fındık topladığını söyleyen Ayşe Ergül, "Evde görme engelli oğlum vardı. Diğer çocuklarımı telefonla aradım ulaşamadım. Bana tuvaletle banyoyu yıkacaklarını söylediler. Paldır küldür yıkıp gittiler. Eşyalarımız evin altında kaldı. Geceyi bu açık yerde geçirdik. Yağmur yağdı bütün eşyalarımız ıslandı. Ne yapacağımızı bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Üstün: "Yasaların verdiği yetkileri kullandık"

Evin ruhsatsız olduğu için yıkıldığını belirten Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ise "Bir ay önce yıkıma gittik. Bir ay evi boşaltmak için bizden müsaade istediler. Bir ay sonra tekrar gittik evi boşaltmamışlar. Jandarma, muhtar nezaretinde tutanak tutularak evin içi boşaltıldı. Daha sonra evin araç yolu üzerine gelen kısmı yıkıldı. Bu vatandaşın kendi hatası. Ben kendisine 2,5 yıldır yalvarıyorum. Ortak tapulu alanın üzerine evi yaptıkları için amcası şikayet ediyor. Bizde gidip mühürledik. Yapma dedik ama bizi dinlemedi. Devam etti. Tekrar mühürledik. Savcılığa verdik. Ardından evin yıkım kararı çıktı. Daha sonra biz evi yıkmadığımız için amcası bizi CİMER'e şikayet etti. Yetmedi gidip savcılığa şikayet etti. Savcılık hakkımızda soruşturma başlatacak diye 2,5 yıl işi oyaladık. Bir ay önce yıkmaya gittik. Bir ay müsaade istedi. Ama boşaltmadı. Savcılık bize 'Evi neden yıkmadınız' diye yazı yazı yazınca mecbur kaldık yıktık. Yasaların verdiği yetkileri kullandık. Vatandaşın eşyaları evin içerisinden boşaltıldı. Vatandaş aslında yola tecavüz etmiş, hisseli yere ev yapmış, amcası ile husumeti var. Amcası bize sürekli şikayet ediyor. Ben onun için cezaevine mi girecektim yani. Kendilerine tebligat birçok kez yapıldı. Biz orayı mahkemeye verdik. Mahkeme ona ceza kesti. Encümen kararıyla yıkım yapıldı" ifadelerini kullandı. - TRABZON