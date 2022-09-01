Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi - Son Dakika
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Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi

01.09.2022 10:45
Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi

Trabzon'un Tonya ilçesinde 2,5 yıl önce kan donduran bir olay yaşandı. Gayri meşru ilişkisinden doğan erkek bebeğinin ölümüne ilişkin, "kendisini savunamayacak olan altsoyu öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Pınar Ç., istinaf mahkemesinin taksirle ölüme neden olduğuna kanaat getirmesi sonucu beraat etti. İşte detaylar...

Trabzon'un Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi'nde 23 Mart 2020'de, fındık bahçesine yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, toprağa bezle gömülü, erkek bebek cesedi bulundu. Boğularak öldüğü tespit edilen bebeğin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Pınar Ç., babası M.Ç., yengesi Ş.Ç., amcası Y.Ç., kuzeni O.K., teyzesi F.K. ve teyzesinin eşi A.K., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, bebeğin annesinin Pınar Ç. olduğu belirlendi. Sorgusunda kuzeni O.K.'nin cinsel saldırısına maruz kaldığını öne süren Pınar Ç., tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Bebeği ölen anneye önce müebbet sonra beraat

KORKTUĞU İÇİN GÖMMÜŞ

Savcılık soruşturması sonrası tutuklu Pınar Ç. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 6 şüpheli hakkında da 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında savunma yapan Pınar Ç., cinsel saldırıya uğrayınca hamile kaldığını öne sürerek, "Bebeği çarşafa sarıp, koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum için de gömdüm" dedi.

İSTİNAFTAN BERAAT KARARI

Pınar Ç.'yi 'kendisini savunamayacak olan altsoyu öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'suçu bildirmemekten tutuksuz yargılanan 6 kişinin ise beraatına karar verdi. Çarşafa sarılması sonucu bebeğin yüzü açık olmadığından boğularak öldüğüne yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu raporu sonrası müebbet hapis cezası verilen Pınar Ç.'nin aldığı ceza, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1'ini Ceza Dairesi'ne taşındı. Eylemin taksirle ölüme neden olduğuna kanaat getiren istinaf mahkemesi heyeti, müebbet hapis cezası kararını bozarak, Pınar Ç.'nin beratına hükmetti. Kararda, "Eylemin taksirle ölüme neden olma suçunu oluşturduğu anlaşıldığı, sanığın ölüm olayı ile kişisel ve ailevi bakımdan etkilendiği ve mağduru olduğu kabul edildiği, dolayısıyla cezaya hükmedilmesine yer olmadığı" ifadelerine yer verildi.

Bebeği ölen anneye önce müebbet sonra beraat
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Kaynak: DHA

Hisarcık, Trabzon, Tonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bebeğini çarşafa sarıp ölümüne neden olan anne müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı! İstinaf beraatine karar verdi - Son Dakika
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