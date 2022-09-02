Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

02.09.2022 17:18
Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Trabzon'un Tonya ilçesinde polis ekiplerince 11 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde polis ekiplerince 11 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Tonya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk saatlerinde Tonya ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron ve narkotik köpeği destekli operasyonda S.B., M.T., C.V., O.A., F.A., B.K., A.K., O.A. S.A. ve İ.S. isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 110 kök Hint keneviri, 20 gram kubar esrar, 35 adet Hint keneviri tohumu, 5 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, 2 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 150 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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