Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi - Son Dakika
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Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi

26.03.2022 20:03
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi

Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette bulunan ve olayda hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette bulunan ve olayda hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaçlı mahallesinde Rahmi Yüksel (65) yönetimindeki 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan Rahmi Yüksel ile birlikte eşi Fatma Yüksel (66), dünürü Recep Uzuner (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner (72) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri kağıt gibi ezilen aracın içinden AFAD, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında çıkartılırken, cesetler Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kağıt gibi ezilen kamyonet olay yerinden kaldırılırken, Rahmi Yüksel ve Recep Uzuner'inin dünür oldukları ve Akçaabat ilçesindeki torunlarının nişanından Tonya ilçesine döndükleri öğrenildi. - TRABZON

Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi
Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi

YORUMLAR
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Kayanın kağıt gibi ezdiği araçta can veren 4 kişi, torunlarının nişanından dönüyormuş Kayanın kağıt gibi ezdiği araçta can veren 4 kişi, torunlarının nişanından dönüyormuş Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı Seyir halindeki aracın üzerine düşen kaya parçası 4 kişiyi hayattan kopardı Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2) Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

Fatma Yüksel, Karaağaçlı, Tragger, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi - Son Dakika


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