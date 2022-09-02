Ekiplerin, bu kişilerin yaşadığı 11 farklı adrese yaptığı operasyonda, 110 kök Hint keneviri, 20 gram kubar esrar, 35 adet Hint keneviri tohumu, 5 adet cam düzenek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 150 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi - Son Dakika

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