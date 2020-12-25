Trabzon'un Ulaşım Master Planı ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Trabzon'un ulaşım ve trafik sorununu çözmesi amaçlanan Ulaşım Master Planı ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da uzun yıllardır konuşulan bir konuyu daha çözüme kavuşturduklarını, üzerinde uzun süre titizlikle çalıştıkları Ulaşım Master Planı'nın ihalesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışmalara başlanacağını vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Planla birlikte Trabzon'un ulaşım durumu bilimsel yöntemlerle ayrıntılı şekilde incelenecek ve ortaya konulacak. Şehrin neresinde ulaşım problemi var? Neresinde ne kadar yolcu var? Bu yolcular nerelerde birikiyor? Halkımız hangi tür ulaşım araçlarını kullanıyor? Bu ulaşım araçları yeterli mi? Sinyalizasyon ve kavşaklar bu ulaşımı düzgün taşıyabilecek şekilde mi? Ne tür dokunuşlar gerekir? En uygun optimal ulaşım aracı otobüs mü, tramvay mı, metro mu, hafif raylı sistem mi gibi tüm olasılıklar Ulaşım Master Planı'nda değerlendirilecek."

Zorluoğlu, çalışma kapsamında 12 ayda elde edecekleri sonuçları şehrin dinamikleriyle birlikte değerlendireceklerini aktardı.