Trabzon'da 3 kızını öldürdüktan sonra intihara teşebbüs eden cani adamın 3 kez ağırlaştırılmış hapsi istendi

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Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde 31 Ağustos 2021'de kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş gözaltına alınmıştı. Daha sonra tutuklanan sanık, tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 Eylül 2021'de bileklerini keserek intihara teşebbüs etmişti. Of Müftülüğü'nde müezzin olan Emre Göktaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

EŞİNİN ÇALIŞMASINI İSTEMEMESİ NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Tutuklu yargılanan Göktaş hakkında, Adli Tıp Kurumunun "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildiren raporuna yer verilen iddianamede, sanığın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın savcılık ifadesinde, eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu ve tartışmalarının ana kaynağının eşinin çalışmasını istemediğinden kaynaklandığını ileri sürdüğüne yer verildi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZASI İSTENDİ

İddianamede, sanık hakkında, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi.