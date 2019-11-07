Trabzon'un ünlü köftecisi Nihat Usta son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine has köfteyi yaklaşık 45 yıldır müşterilerinin hizmetine sunan Nihat Usta (Nihat Aydın) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.



Akçaabat Köftesi'nin tanıtılmasında öncülük yapan Nihat Usta, için Akçaabat ilçesi AK Camii'nde bugün ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.



Nihat Usta, kılınan cenaze namazının ardından Akçaabat ilçesinde aile kabristanlığına toprağa verilirken Usta 1974 yılından beri köftecilik mesleğini sürdürüyordu.



Usta, yaklaşık 4 yıl önce Akçaabat ilçesi Salacık Mahallesinde dünyanın en uzun köfte salonu arasında yer alan tesisi hizmete sunarak bu yönde bir ilke imza atmıştı. - TRABZON