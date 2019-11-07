Son Dakika Haberleri: Trabzon'un ünlü köftecisi Nihat Usta son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Trabzon'un ünlü köftecisi Nihat Usta son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un ünlü köftecisi Nihat Usta son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesine has köfteyi yaklaşık 45 yıldır müşterilerinin hizmetine sunan Nihat Usta (Nihat Aydın) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Trabzon'un ünlü köftecisi Nihat Usta son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesine has köfteyi yaklaşık 45 yıldır müşterilerinin hizmetine sunan Nihat Usta (Nihat Aydın) geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.


Akçaabat Köftesi'nin tanıtılmasında öncülük yapan Nihat Usta, için Akçaabat ilçesi AK Camii'nde bugün ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.


Cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.


Nihat Usta, kılınan cenaze namazının ardından Akçaabat ilçesinde aile kabristanlığına toprağa verilirken Usta 1974 yılından beri köftecilik mesleğini sürdürüyordu.


Usta, yaklaşık 4 yıl önce Akçaabat ilçesi Salacık Mahallesinde dünyanın en uzun köfte salonu arasında yer alan tesisi hizmete sunarak bu yönde bir ilke imza atmıştı. - TRABZON

Nihat Aydın, Akçaabat, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da köprü ayağına çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralı
Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:12:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'un ünlü köftecisi Nihat Usta son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]