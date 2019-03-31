Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Balta kazandı.
Trabzon
'un Vakfıkebir
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Muhammet Balta
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Balta 9 bin 305 oy aldı.
-Balta'nın özgeçmişi-
Muhammet Balta, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğdu. 1992 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Zonguldak
Mühendislik Fakültesinden mezun olan Balta, 1993 yılında proje ortağı olduğu plastik ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette genel müdür
olarak görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde de Vakfıkebir Belediye Başkanı seçilen Balta, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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