Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü

21.09.2022 17:58
Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Ballı Mahallesi'nde, Maruf Zenbil'in (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Zenbil'in cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Vakfıkebir, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü - Son Dakika
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