Trabzon'un yabancısı fırtına gibi

Geçtiğimiz sezon bordo mavililerin Süper Lig'de attığı 64 golün 43'ü yabancı oyunculardan gelirken, bu sezon ise hem ligde hem de Avrupa'da mücadele eden bordo mavililerin kaydettiği 22 golün 19'unu yabancı oyuncular attı. Bu sezon Ligde 7, Avrupa'da ise 6 maç oynayan bordo mavililerde Teknik direktör Ünal Karaman, tedavisi devam eden Nijeryalı Ogenyi Onazi dışında elinde bulunan yabancı oyuncuların tamamına forma şansı verdi. Takımın Süper Lig'de oynadığı 7 maçta attığı 13 golün 11'i yabancı oyunculardan gelirken, 1 golü ise Abdülkadir Ömür kaydetti. 1 golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.



Kadroda 13 yabancı var



Avrupa'da oynanan 6 maçta ise rakip kaleye 9 gol gönderen Trabzonspor'da, 8 golde yabancı oyuncuların katkısı bulunurken, 1 gol ise Abdülkadir Parmak'ın ayağından elde edildi. Toplamda Alexander Sörloth 6 golle takımın en skorer ismi oldu. Ekuban 5, Sosa, Novak ve Nwakaeme 2'şer gol atarken, Pereira, Avdijaj, Abdulkadir Parmak ve Abdulkadir Ömür ise 1'er gol kaydetti. Bordo mavililerin kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor. Bunlar Filip Novak, Majid Hosseini, Ivanildo Fernandes, Gaston Campi, Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, John Mikel Obi, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Donis Avdijaj. Edgar Ie ve Nemanja Andjusic ise kiralık olarak verildi.