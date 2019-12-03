Son Dakika Haberleri: Trabzon'un yaylalarında kaçak yapılan 8 bina yıkıldı
Son Dakika Güncel Trabzon'un yaylalarında kaçak yapılan 8 bina yıkıldı - Son Dakika

Trabzon'un yaylalarında kaçak yapılan 8 bina yıkıldı

6 saat önce

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki yaylalarda kaçak yapılan 8 binanın yıkıldığı bildirildi.

Trabzon'un yaylalarında kaçak yapılan 8 bina yıkıldı, System.String[]

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki yaylalarda kaçak yapılan 8 binanın yıkıldığı bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Akçaabat ilçesinde imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapılar için yıkım kararı verildiği belirtildi.

Karar üzerine ekiplerin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi yaylalarında 5, Dörtyol Mahallesi'ne bağlı Erikli Yaylası'nda 2 ve Bela Yaylası'nda da 1 kaçak yapının yıkıldığı kaydedildi.

Akçaabat, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:56 Kaynak: AA
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