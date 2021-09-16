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"Trabzon'un Yeşil Hikayeleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi - Son Dakika

"Trabzon'un Yeşil Hikayeleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi

16.09.2021 14:11

Trabzon'da, Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülen "Türkiye'nin Yeşil Masalları" projesi kapsamında, "Trabzon'un Yeşil Hikayeleri İstişare Toplantısı" yapıldı.

Trabzon'da, Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülen " Türkiye'nin Yeşil Masalları" projesi kapsamında, "Trabzon'un Yeşil Hikayeleri İstişare Toplantısı" yapıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki toplantı, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın önemine değinerek, haftanın amacı konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Kwaasteniet, Batı ve Avrupa ülkelerinin şehirlerinde bu haftanın pazar gününün tamamen otomobilsiz geçirildiğini belirterek, "Çok keyiflidir. Hollandalılar için güvenli ve sürdürülebilir ulaşım bisiklet sürmekten ibaret. Ülkemizde 17 milyon vatandaş var ama 22 milyon bisiklet var. Bizim için bisiklet sürmek bir hayat biçimi ve çok önemli ulaşım metodudur." dedi.

Son zamanlarda Hollanda'da bisikletlerin yüzde 50'sinin elektronik bisikletlerden oluştuğunu dile getiren Kwaasteniet, "Bu biraz belki Hollandalıların tembelleştiğini gösteren bir veri ancak elektronik bisikletlerle daha uzun yolculuklar yapabildikleri için daha az araç kullanılıyor." diye konuştu.

Kwaasteniet, bu yıl Rize ve Trabzon'u "Türkiye'nin Yeşil Masalları" projesi kapsamında ziyaret ettiğini dile getirerek, "Bu proje sayesinde Türkiye'de birçok şehire ulaştık. Neden önemli? Çünkü sizinle ilgili. Yeşil hikayeler vatandaşların gücü kendi eline almasından ibaret. Vatandaşların kendi inisiyatiflerini kullanarak çevrelerini daha yeşil, daha sürdürülebilir kılan hikayelerdir. Belediyeler tabii ki çok önemli ama neticede vatandaşlar bir projeyi beğenmezse, başarısız olma ihtimali çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise şehirlerde yaşayan nüfusun her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Dünyamızda, kentlerin daha yaşanabilir, daha sağlıklı, daha konforlu bir yaşam alanına dönüştürülmesi için ulusal ve uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var. Bu alanda, ülkemizde ve dünyadaki iyi örnekler, iyi uygulamalara ulaşmamız, var olan tecrübeyi şehrimiz yararına kullanabilmemiz lazım." dedi.

Zorluoğlu, bu yılki Avrupa Hareketlilik Haftası'nın temasının "Sürdürülebilir ulaşım: Sağlıklı ve güvenli hareketlilik" olarak belirlenmesinin oldukça anlamlı olduğunu belirterek, "Hava, su ve toprak kirliliği tüm dünyamızı tehdit ediyor. İklim değişikliğiyle mücadele sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde değil, dünyanın her yerinde önemli bir gündem maddesi haline geldi." diye konuştu.

Trabzon tarihinin en büyük altyapı çalışmasının son aşamalarına geldiklerini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte doğalgaz hatlarını da tamamlıyoruz. Aynı zamanda akıllı şehirler için önemli olan fiber altyapıyı da oluşturuyoruz. Elbette altyapı işleri zor işlerdir. Vatandaşı zorladığımız durumlar olmuştur ama yoğun bir çalışma ile üst yapıya başladık. Sonucunda yeni kaldırımlar, yeni yollar ve yeni ışıklandırmalar olacak."

Zorluoğlu, bisiklet yollarına ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü Kurucu Ortağı Berrin Benli ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz de sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Trabzon'un Yeşil Hikayeleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
Trabzon'un Yeşil Hikayeleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
Trabzon'un Yeşil Hikayeleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
Trabzon'un Yeşil Hikayeleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi
Trabzon'un Yeşil Hikayeleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Hollanda, Bisiklet, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Trabzon'un Yeşil Hikayeleri İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi - Son Dakika


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