Trabzon'da sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

18.08.2022 12:34
Trabzon'da sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Yomra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.B'nin piyasaya sahte banknot ve altın görünümlü madeni para süreceği istihbaratı üzerine şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 3500 dolar, 500 avro ile 119 altın görünümlü madeni para, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 10 fişek, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Trabzon, Yomra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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