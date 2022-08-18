Operasyonda yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 3500 dolar, 500 avro ile 119 altın görünümlü madeni para, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 10 fişek, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Trabzon, Yomra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da sahte para operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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