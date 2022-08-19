Trabzon'da otobüs kazasında deli bal iddiası - Son Dakika
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Trabzon'da otobüs kazasında deli bal iddiası

19.08.2022 01:04
Trabzon'da otobüs kazasında deli bal iddiası

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası otobüs şoförü kahvaltıda yediği deli baldan ötürü fenalaşarak otobüsün kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları uzun uğraşlar sonrası itfaiye ekiplerinin de yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkartılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan otobüs şoförü O.N.K. polise verdiği ilk ifadesinde sabah kahvaltıda 'Deli Bal' yediğini ve bu nedenle kaza anı fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Düzce'de geçtiğimiz günlerde deli bal yiyen ayının kendinden geçtiği anlar cep telefonu kameralarına yansımış, deli bal yiyen ayı ulusal ve uluslararası basında uzun süre gündemde kalmıştı. - TRABZON

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SÜRÜCÜ 'DELİ BAL'DAN ETKİLENMİŞ - EK SÜRÜCÜ 'DELİ BAL'DAN ETKİLENMİŞ - EK AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu
Kaynak: İHA

Trabzon, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da otobüs kazasında deli bal iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da otobüs kazasında deli bal iddiası - Son Dakika
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