Tur otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
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Tur otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada

18.08.2022 15:21

TRABZON'un Yomra ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı tur otobüsü, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı.

TRABZON'un Yomra ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı tur otobüsü, kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. 5 aracın karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Yomra ilçesi, Sancak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bölgeyi ziyarete gelen turist kafilesini taşıyan 61 ADV 481 plakalı tur otobüsünün sürücüsü O.N.K., Giresun yönüne giderken direksiyon başında aniden fenalaştı. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 2 araç kara yolunda savrulurken, biri kaldırımda sürüklendi, mobilya taşıyan bir kamyonet ise beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım da aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tur otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
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