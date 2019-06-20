Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Yomra-Özdil karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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Trabzon'un Yomra-Özdil karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolmasının ardından bugün de Yomra ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor.

Trabzon'un Yomra-Özdil karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolmasının ardından bugün de Yomra ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor. Demirciler mahallesinde bir ev heyelan nedeniyle yıkılırken, Yomra-Özdil karayolu Taşboğazı mevkiinde yolda yaşanan çökme ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Trabzon Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için 'sarı alarm' vermesinin ardından bir açıklama yaparak ilçe ilçe sel ve şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından Yomra ilçesinde şiddetli yağış sonrası ilçeye bağlı Demirciler Deresi'nde bir evin heyelan nedeniyle yıkıldığı bilgisi geldi. Bölgeye çok sayıda UMKE, AKUT ve AFAD ekibi gönderilirken, bölgedeki şiddetli yağış sonrası Yomra Deresi'nin debisi şiddetli yağış sonrası arttı. Yine Yomra-Özdil karayolu Taşboğazı mevkiinde yolda yaşanan çökme ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
Araklı, Trabzon, Yomra, Güncel
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