İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yomra ilçesinin Oymalı Mahallesi ile Akçaabat ilçesinin Mersin Mahallesinde uyuşturucu bulundurulduğu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi.

Kaynak: AA

Akçaabat, Kenevir, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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