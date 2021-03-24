Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Trabzon'un yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi ve çevresinde etkili oldu.

Her mevsim alternatif seçenekleriyle turist çeken bölgedeki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yine vadide yer alan Sümela Manastırı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz manzaranın tadını çıkarıp fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.