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Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı - Son Dakika

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı

24.09.2021 18:04

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki köy ve yaylalarda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25-30 santimetreyi bulurken karlı havayı fırsat bilenler bu durumu kendilerine eğlenceye yaptı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylasında kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken bölgeye yakın yaylalarda da aynı manzaralar görüldü. Yoğun kar yağının ardından Kırklar Dağı, Karester Yaylası, Mağlakambos Yaylası, Sarı Kaya Yaylası beyaza bürünürken bölgede ara ara sağanak yağmur ve kar yağışı devam ediyor.

UZUNGÖL KAHVERENGİNE BÜRÜNDÜ

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm bölgesi Uzungöl'deki göl, rengini kahverengine bıraktı. Uzungöl'e 8 kilometre yakında bulunan Karester Yaylasında kar kalınlığı 10 santimetre civarında olurken, kar yağışı nedeniyle bölgede güzel görüntüler oluştu.

TURİSTLER DOYASIYA EĞLENDİ

Bölgeye Türkiye'nin farklı illerinden ve Almanya'dan gelen turistler, kar keyfini çıkarırken dolayasıya eğlendi. Bu mevsimde Uzungöl'ün başka bir güzel olduğunu vurgulayan ziyaretçiler özellikle Karester Yaylası'nın keşfedilmeyi bekleyen yerlerden olduğunu söylediler. Bölgede hayvancılık yapanlar hayvanlarını su içmesi için yaylanın daha yukarı kesimine doğru çıkartırken ortaya ilginç görüntüler oluşturdu.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı

Toros Dağları, Uzungöl, Trabzon, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye çıktı - Son Dakika
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