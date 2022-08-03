Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Okutan vefat etti

Trabzon Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Eğitim Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Okutan'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Trabzon, Fatih, Güncel, Son Dakika

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