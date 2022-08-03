Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Okutan vefat etti - Son Dakika
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Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Okutan vefat etti

03.08.2022 22:49
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Okutan vefat etti

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Okutan, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Okutan, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Trabzon Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Eğitim Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Okutan'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum hocamıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

66 yaşında vefat eden Okutan'ın cenazesinin, yarın İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çaykara ilçesi Yeşilalan Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Trabzon, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Okutan vefat etti - Son Dakika

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