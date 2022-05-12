Trabzon Üniversitesi ile Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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Trabzon Üniversitesi ile Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı

12.05.2022 12:39
Trabzon Üniversitesi ile Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Trabzon Üniversitesi ile Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon Üniversitesi ile Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenci ve akademik personel değişim programlarının hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan protokol, Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen törenle imza altına alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Karal ve Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Maia Tchitchileishvili'nin imzaladığı protokol kapsamında ayrıca bilimsel ve yaratıcı projelere katılımın desteklenmesi de taahhüt altına alındı.

Tören, Prof. Dr. Karal'ın Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze'ye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer'in de Rektör Prof. Dr. Tchitchileishvili'ye hediye takdiminin ardından sona erdi.

Öte yandan, Türk-Gürcü dostluğu kapsamında kampüsteki Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde oda müziği ve koro olmak üzere iki kısımdan oluşan konser de organize edildi.

Trabzon Üniversitesi ile Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı
Trabzon Üniversitesi ile Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı
Trabzon Üniversitesi ile Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı
Trabzon Üniversitesi ile Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı
Trabzon Üniversitesi ile Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı

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Trabzon, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Üniversitesi ile Batum Sanat Eğitimi Devlet Üniversitesi arasında protokol imzalandı - Son Dakika


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