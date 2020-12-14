Trabzon Üniversitesi'nde Webinar buluşmaları

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi halka açık 'Webinar Buluşmaları' başlıyor.

Covid-19 sürecinde başta öğrenciler olmak üzere sporcu ve sporseverlerin çeşitli sportif konularda bilgilendirilmesinin amaçlandığı toplantıların ilki için, 'Bilimin Işığında Futbol' konusu seçildi. Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamit Cihan ve Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın katılacağı bu ilk söyleşide konu akademik düzeyde ele alınacak.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş, "Bu Webinar buluşmalarındaki amaç kendi alanlarında uzman konuşmacıların Spor Bilimleri Fakültesindeki farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin, derslerin içeriklerinin tamamlayıcısı pozisyonundaki konuların tartışılmasıdır. Bu uygulamayla öğrenciler, akademik bir bilgi birikimi yanında saha bilgileri ve tecrübeleriyle de buluşturulacaktır" denildi.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve Doç. Dr. Hamit Cihan'ın katılacağı ilk webinar söyleşisi 15 Aralık Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Söyleşilerin ikinci konuğu 22 Aralık'ta Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu olacak.

Söyleşi, https://akademi.trabzon.edu.tr/2020/12/08/bilimin-isiginda-futbol/ linkinden izlenebilecek. - TRABZON