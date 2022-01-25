Trabzon Üniversitesi'ne "sıfır artık belgesi" verildi - Son Dakika

Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir ülke ve temiz bir çevre bırakmak hedefiyle tüm kaynaklarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık" hareketine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

TRÜ'den yapılan yazılı açıklamada, süreci başarıyla tamamlayan üniversitenin tüm birimlerine, Trabzon Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından temel seviye "sıfır atık belgesi" verildiği belirtildi.

Üniversitenin Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen sürecin başarıyla tamamlandığı ifade edilen açıklamada, üniversitenin tüm birimlerinin atık yönetimi konusunda gerekli ekipman ve sistem altyapısını tamamlayıp mevzuatta belirtilen kriterlerin sağladığı ve atıkların kaynağından ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırıldığının belgelendiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Aşıkkutlu, ilki 6 Mayıs 2021'de Fatih Yerleşkesi için alınan temel belgeden sonra TRÜ'ye ait tüm yerleşkelerin temel hazırlık ve altyapısının tamamlanmış olduğunu belirtti.

Aşıkkutlu, hızlı ve başarılı şekilde yürütülen süreçten ötürü başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, Sıfır Atık Koordinatörlüğü Birim Temsilcilerine ve süreci başından beri takip eden tüm personele teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"TRÜ'nün mevcut altyapısı ve insan kaynaklarıyla bölgede örnek uygulamalara öncülük edebilecek potansiyele sahip bir üniversitedir. Gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir ülke ve temiz bir çevre bırakmak hedefiyle tüm kaynaklarımızla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık hareketine her türlü desteği vermeye hazırız."

TRÜ Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Ayşegül Şeyihoğlu da Aşıkkutlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Serencam'ın destekleriyle bölgede sıfır atık farkındalığını artıracak eğitim tabanlı örnek bir model oluşturarak 'yeşil kampüs' olmak istediklerini belirtti.

Şeyihoğlu, bu sürecin başarıyla yürütülmesinin önce insani sonra da toplumsal sorumlulukları arasında olduğuna işaret ederek, bu yaklaşımla atık çıkarmayı azaltma ve atıkları değerlendirme konusunda insanlara yeni bir bilinç kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.