Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu'dan

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çağrısında bulundu.

Aşıkkutlu, üniversitenin internet sitesinden "Haydi üniversitem" başlığı altında yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na üniversitemizin tüm akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizi imkanları ölçüsünde destek vermeye çağırıyor, ilginize şimdiden teşekkür ediyorum."