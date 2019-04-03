Son Dakika Haberleri: Trabzon Üniversitesi Uzem'den Ttso'ya Ziyaret

Trabzon Üniversitesi Uzem'den Ttso'ya Ziyaret

1 saat önce

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) yetkilileriyle görüştü.

Trabzon Üniversitesi Uzem'den Ttso'ya Ziyaret, System.String[]
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) yetkilileriyle görüştü.

Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Karal, Trabzon Üniversitesi UZEM Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Ali Kürşat Erümit, Müdür Yardımcıları Doktor Öğretim Üyesi Alper Şimşek ve Doktor Öğretim Üyesi Temel Kösa, TTSO'yu ziyaret etti.

Heyet üyeleri, Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyelerine, Trabzon Üniversitesi UZEM'in faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, iş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilebilecek eğitim programları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Hacısalihoğlu, özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere personel eğitiminin birçok firmanın ihtiyacı olduğuna işaret ederek, işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:22 Kaynak: AA

Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Güncel
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