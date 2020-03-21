Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak - Son Dakika

Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak

7 saat önce

Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.

Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak, System.String[]

Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 23 Mart itibarıyla üniversite bünyesinde yer alan tüm derslerin geçici süreyle uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin Uzaktan Eğitim Platformu'na, üniversitenin "trabzon.edu.tr" adresinden "Online Ders Platformu" bölümünden ulaşabilecekleri kaydedildi.

Trabzon, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:08 Kaynak: AA

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