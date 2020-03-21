Son Dakika › Güncel › Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak
7 saat önce
Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.
Trabzon Üniversitesinde uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, 23 Mart itibarıyla üniversite bünyesinde yer alan tüm derslerin geçici süreyle uzaktan eğitim yoluyla verilmesine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin Uzaktan Eğitim Platformu'na, üniversitenin "trabzon.edu.tr" adresinden "Online Ders Platformu" bölümünden ulaşabilecekleri kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:08 Kaynak: AA
Son Dakika Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi