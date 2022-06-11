Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversiteye 8 koruma ve güvenlik görevlisi, 7 temizlik çalışanı, 6 büro elemanı, 2 tekniker, birer de diyetisyen ile ısıtma işinde çalışacak destek personeli alınacak.

Kaynak: AA

Diyetisyen, Trabzon, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon Üniversitesine 25 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika

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